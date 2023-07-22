'Üç bin km yol yapacağım'

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Ümit Erdim, 'Büyük bir araç firması ile anlaşma yaptım. Kamyonet ile 10 günde beş şehir gezeceğim ve neredeyse üç bin kilometre yol yapacağım' dedi.Son olarak 'Ünlüler Gönüllüler' formatı ile düzenlenen 'Survivor 2023' yarışmasında mücadele eden oyuncu, fenomen yarışmaya ilk eleme potasında veda etmişti.