'Üç bin km yol yapacağım'
Oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden 38 yaşındaki ünlü isim, yeni projesi hakkında açıklama yaptı.
Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Ümit Erdim, 'Büyük bir araç firması ile anlaşma yaptım. Kamyonet ile 10 günde beş şehir gezeceğim ve neredeyse üç bin kilometre yol yapacağım' dedi.
Son olarak 'Ünlüler Gönüllüler' formatı ile düzenlenen 'Survivor 2023' yarışmasında mücadele eden oyuncu, fenomen yarışmaya ilk eleme potasında veda etmişti.
Son olarak 'Ünlüler Gönüllüler' formatı ile düzenlenen 'Survivor 2023' yarışmasında mücadele eden oyuncu, fenomen yarışmaya ilk eleme potasında veda etmişti.