  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Simge Sağın içini döktü

Harbiye’de sahne alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserin bir bölümünde seyirciyle dertleşti. Sağın, "Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 22.07.2023 - 20:57 Güncelleme: 22.07.2023 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Seslendirdiği, Aşkın Olayım şarkısı futbolcu Mauro Icardi'nin her golünden sonra dillere pelesenk olan sanatçı Simge Sağın, hem şarkılarıyla hem de cesur tarzıyla dikkat çeken bir isim.

Simge Sağın dün akşam Harbiye’de sahne aldı.

Sağın, 35 şarkılık repertuarıyla hayranlarının en sevdiği parçaları seslendirdi.

Unutulmaz bir konser verdi
Dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza attı.

Uzun süredir kalbi boş olan Simge, aşk şarkılarını söylerken seyirciye içini döktü.

"Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor"
Simge Sağın, "Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor. Mutlu aşk şarkılarından totemim var." dedi.

İki farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Simge, sahnede üç saat kaldı.

Cesur kıyafetiyle göz doldurdu
Sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz doldurdu ve ayakta alkışlandı.

Arka arkaya listelere şarkılarını sokan, konserleri hıncahınç dolan ve popülerliğinin zirvesinde olan Simge dore rengi elbisesiyle "Altın çağımı yaşıyorum" mesajı verdi.

Simge Sağın içini döktü
İBB Başkanı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum
CHP, Halk TV ile sözleşmesini bitirdi
Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
Gizli toplantı sonrası ilk görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım
Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u kabul etti: 5 alanda imzalar atıldı
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
PKK'nın 'yurt dışı kasası'nın dağıttığı paralar, örgüt üyelerine havale edilmiş
Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!
Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!
Bakan Uraloğlu tarih verdi! Şimdi sıra milli hızlı trende! Raylara inmek için gün sayıyor
Ümit Özdağ'dan muhalefeti karıştıran 'gizli protokol' ile ilgili yeni açıklama! Meral Akşener videosu yayınladı: Konu kapanmıştır
MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz
Dünyanın umudu Türkiye! ABD'den flaş tahıl koridoru açıklaması: Dikkat çeken liderlik vurgusu
Başkan Erdoğan'dan büyükelçi kararı: Mısır'la yeni dönem resmen başladı...
Gizli protokol itirafı ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması...
CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Tunceli'de yetkililer uyarıyor: Toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

Tunceli'de yetkililer uyarıyor: Toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti