Simge Sağın içini döktü

Seslendirdiği, Aşkın Olayım şarkısı futbolcu Mauro Icardi'nin her golünden sonra dillere pelesenk olan sanatçı Simge Sağın, hem şarkılarıyla hem de cesur tarzıyla dikkat çeken bir isim.Simge Sağın dün akşam Harbiye’de sahne aldı.Sağın, 35 şarkılık repertuarıyla hayranlarının en sevdiği parçaları seslendirdi.Dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza attı.Uzun süredir kalbi boş olan Simge, aşk şarkılarını söylerken seyirciye içini döktü.Simge Sağın, "Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor. Mutlu aşk şarkılarından totemim var." dedi.İki farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Simge, sahnede üç saat kaldı.Sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz doldurdu ve ayakta alkışlandı.Arka arkaya listelere şarkılarını sokan, konserleri hıncahınç dolan ve popülerliğinin zirvesinde olan Simge dore rengi elbisesiyle "Altın çağımı yaşıyorum" mesajı verdi.