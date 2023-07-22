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Beyaz Gazete
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Sevgilisine yapılan yoruma sert çıktı

İrem Derici ile aşk yaşayan Atakan Işıktutan bir sosyal medya kullanıcısının sevgilisine yaptığı olumsuz yoruma tepki gösterdi. İrem Derici'ye olan aşkını dile getiren Atakan Işıktutan cevabı ile gündem oldu. Işıktutan, "Allah beyninizi çatlatmasın. Çatlak olmasa 'Gözünün üstünde kaş var' dersiniz" dedi.

Ekleme: 22.07.2023 - 17:34 Güncelleme: 22.07.2023 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatı ile gündemden düşmeyen İrem Derici aradığı aşkı Survivor yarışmasına katılmasının ardından adını duyuran Atakan Işıktutan'da buldu. İlişkilerini tam gaz sürdüren İrem Derici ile Atakan Işıktutan zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda yaparak aşklarını gözler önüne seriyor.

Ünlü şarkıcı Derici, 8.7 milyon takipçisinin bulunduğu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından son olarak sevgilisi ile çıktığı tatilden kareleri yayınladı.

Bir takipçisi, Derici'nin paylaşımına, "Zengin de olsan o çatlaklar gitmiyor" yorumunu yazdı. Sevgilisini yapılan yoruma kayıtsız kalmayan Atakan Işıktutan, "Benim de göğsüm, kalçalarım çatlak ne var yani? Allah beyninizi çatlatmasın. Çatlak olmasa 'Gözünün üstünde kaş var' dersiniz" mesajı ile tepkisini dile getirdi.

Sevgilisine yapılan yoruma sert çıktı
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