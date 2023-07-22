Şarkı söylerken üzerine çekirge geldi

Kosova'da sahne alan Zara, şarkısını seslendirirken üzerinde büyük bir çekirge yürümeye başladı. Şarkıcı durumu fark etmeyince görevli personel duruma el atmak zorunda kaldı.

Türk müziğine damga vuran şarkıcı Zara, dün akşam sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



Eski ve yeni şarkılarıyla geceye damga vuran Zara, sahnede şarkı söylediği sırada ilginç bir olay yaşandı.



Çekirge zıpladı

Müziğe kendini kaptıran şarkıcı, üzerinde yürüyen büyük çekirgeyi fark edemedi.



Çekirge ise hızlı bir şekilde Zara'nın yüzüne doğru ilerlerken bir görevli olaya el attı. Çalışan, çekirgeye müdahale ederken şarkıcının yüzündeki şaşkınlık kameralara yansıdı.



Gündem oldu

Ardından çekirgeye aldırış etmeden şarkısını seslendirmeye devam etti.



Zara'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.