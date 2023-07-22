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Beyaz Gazete
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Otel odasında baygın halde bulundu

Macaristan'a konser için giden dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp panik havası yarattı. Otel odasında baygın halde bulunan Johnny Depp herkesi korkuttu. Ünlü aktörün intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Ekleme: 22.07.2023 - 16:28 Güncelleme: 22.07.2023 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Eski eşi Amber Heard ile filmleri aratmayan bir 'iftira' davası süreci yaşayan Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow karakteri ile gönüllere taht kuran dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, Budapeşte'deki konseri için Macaristan'a gitti. Konaklamak için gittiği otel odasında baygın halde bulunan Johnny Depp, herkesi korkuttu.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Daily News Hungary'ye göre, otel odasında baygın halde bulunan dünyaca ünlü ismin yüksek dozda uyuşturucu madde bağlı olarak bayıldığı ileri sürüldü. Depp'in yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak intihar girişiminde bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor. Ünlü ismin konseri iptal edilirken konuyla ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.

Otel odasında baygın halde bulundu

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