Nişanlısı ile paylaşım yaptı

Güldür Güldür Show programında Mesut karakteri ile izleyici karşısına çıkan Uğur Bilgin, beğeni topluyor. Uğur Bilgin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi İrem Uslu ile nişanlandı. Sessiz sedasız şekilde bir tören düzenleyen Uğur Bilgin ile nişanlısı İrem Uslu'dan yeni bir paylaşım geldi.Evlilik yoluna giren çiftten yeni fotoğraf geldi. Uğur Bilgin, bu fotoğraflarına 'Nişanlikos' notunu düştü. Ünlü çiftin paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Sosyal medya kullanıcıları 'Mutluluk yüzden akar mı? Evet akar', 'Rabb'im nazarlardan saklasın MAŞALLAH', 'Allah kurban olduğum tamamına erdirsin kral' ve 'Allah iki cihan saadeti nasip etsin inşallah... ' gibi yorumlarda bulundu.