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Beyaz Gazete
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Nihat Altınkaya 70 kiloluk balık yakaladı!

Bodrum'dan sonra tatil rotasını İzmir Çeşme'ye çeviren Nihat Altınkaya, dün balık tutmak için derin sulara açıldı. 70 kiloluk bir orkinos yakalayan ünlü oyuncu, dev balıkla poz verdi.

Ekleme: 22.07.2023 - 02:01 Güncelleme: 22.07.2023 - 02:02 / Editör: Ozge Selin
'Survivor 2012' yarışmasında şampiyon olan, son olarak TRT 1 dizisi 'Al Sancak'ta konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Nihat Altınkaya, bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor.

Denizin ve güneşin keyfini çıkaran 43 yaşındaki oyuncu, dün arkadaşlarıyla birlikte balık avına çıktı.

Nihat Altınkaya 70 kiloluk balık yakaladı!

"BUGÜNÜN KISMETİ"

Ege'nin serin sularına açılan Nihat Altınkaya, 70 kiloluk bir orkinos yakaladı. Dev balıkla gurur pozu veren ünlü isim, Insagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugünün kısmeti 70 kg orkinos" mesajını yazdı.

Nihat Altınkaya 70 kiloluk balık yakaladı!
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