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Danilo Zanna'dan koruma önlemi!

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna, geçtiğimiz gün Sarıyer'deki restoranının önünde işten çıkarıldıkları öğrenilen iki çalışanının saldırısına uğramıştı. Yaşadığı talihsiz olay sonrası silk kez görüntülenen Ünlü İtalyan şefin, koruma ile gezmesi dikkat çekti.

Ekleme: 22.07.2023 - 02:08 Güncelleme: 22.07.2023 - 02:10 / Editör: Ozge Selin
Olay, 19 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde ünlü aşçı Danilo Zanna'nın Sarıyer'de bir AVM'de bulunan restoranının önünde meydana geldi. İddiaya göre; İtalyan şefin ait restoranın iki eski çalışanı, işten çıkarıldıkları gerekçesiyle Danilo Zanna'nın yanına gelerek tartışma çıkardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işletme zincirinin İzmir şube müdürü darp edildi.

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Danilo Zanna, "Tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Danilo Zanna'dan koruma önlemi!

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Danilo Zanna, önceki gün sevgilisi ile İstinyePark’ta objektiflere yansıdı. Aynı zamanda MasterChef Türkiye yarışmasında jüri olan ünlü isim, "Konuyla ilgili şikayetçi oldum. Bundan sonraki süreç hakkında ilerleyen zamanda bilgi veririm" demekle yetindi.

Danilo Zanna'dan koruma önlemi!

KORUMAYLA GEZİYOR

Ünlü şefin, Geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz olaydan sonra koruma ile gezmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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