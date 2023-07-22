  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Boğaz'da Zara rüzgarı esti!

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, dün akşam evrensel müziğin güçlü sesi Zara’yı ağırladı. Sanatçı, eski ve yeni şarkılarının yanı sıra Türk müziğine damga vurmuş birçok şarkıya da yer verdiği geniş repertuarıyla sevenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Ekleme: 22.07.2023 - 02:12 Güncelleme: 22.07.2023 - 02:14 / Editör: Ozge Selin
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zara, “Çok güzel bir yaz akşamında Kuruçeşme Açıkhava’dayız. Mutlu ve heyecanlıyım. İple çektiğimiz günlerden birisi. Böyle sahnelere çok ihtiyacımız var" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

"EVİME GELDİM GİBİ HİSSETTİM"

Kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkili sahne performansıyla adından söz ettiren Zara, Paraf Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi’nde bu sezon sevenleriyle ilk kez bir araya geldi. Dinleyicilerini, "Sanki evime geldim gibi hissettim. Bunu bana hissettiren sizlersiniz. Bu gece aşk gecesi olsun" diyerek selamlayan Zara, muhteşem konserini ‘Vur Gitsin’ şarkısıyla başlattı.

Boğaz'da Zara rüzgarı esti!

RENKLİ MÜZİK YELPAZASİ İLE UNUTULMAZ ŞÖLEN

Zengin repertuvarıyla Kuruçeşme dinleyicisini mest eden ünlü sanatçı, söylediği türkülerle yüreklere dokundu, hareketli parçalarla sevenlerini yerine oturtmadı. Kendi adıyla özdeşleşmiş parçaların yanı sıra Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Neşet Ertaş gibi duayen isimlerin eserlerine de yer veren ünlü sanatçı, Boğaz manzarası eşliğinde keyfe keyif kattı.

Boğaz'da Zara rüzgarı esti!

ZARA’NIN KURUÇEŞME AÇIKHAVA ŞIKLIĞI

Ünlü sanatçı, Kuruçeşme Açık Hava konserine özel tasarlanan iki ayrı sahne kostümüyle adeta göz kamaştırdı. Sahneye ilk adımını siyah, beyaz zarif bir elbiseyle atan Zara, ilerleyen dakikalarda giydiği ışıl ışıl kıyafetiyle Kuruçeşme Sahnesi’nde parladı.

Boğaz'da Zara rüzgarı esti!

Zara, 2.5 saat süren performansıyla Boğaz’ın muhteşem manzarasında müzikseverlere unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.

Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması...
CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
İlk ray kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı: Süre 1 saatten 24 dakikaya düşecek! 3 milyar avroluk tasarruf sağlanacak
Fatih Portakal'dan itiraf: Fena kandırılmışız
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!
Canan Kaftancıoğlu, görevini bırakacağını açıkladı
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da manşet! Skandal ifadeleri bir bir sıraladılar
Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!
Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!
Ekrem İmamoğlu tarih verdi: Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
Algı balonu bir kez daha patladı! Mansur Yavaş’a belgeli yanıt
Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak
kinci elde yeni dönem! Fahiş fiyata geçit verilmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Zafer Partisi ile yapılan protokol koalisyonu kızdırdı!
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu! CHP kaset partisi oldu
Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor
Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti