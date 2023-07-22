Boğaz'da Zara rüzgarı esti!

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zara, “Çok güzel bir yaz akşamında Kuruçeşme Açıkhava’dayız. Mutlu ve heyecanlıyım. İple çektiğimiz günlerden birisi. Böyle sahnelere çok ihtiyacımız var" sözleriyle heyecanını dile getirdi."EVİME GELDİM GİBİ HİSSETTİM"Kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkili sahne performansıyla adından söz ettiren Zara, Paraf Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi’nde bu sezon sevenleriyle ilk kez bir araya geldi. Dinleyicilerini, "Sanki evime geldim gibi hissettim. Bunu bana hissettiren sizlersiniz. Bu gece aşk gecesi olsun" diyerek selamlayan Zara, muhteşem konserini ‘Vur Gitsin’ şarkısıyla başlattı.RENKLİ MÜZİK YELPAZASİ İLE UNUTULMAZ ŞÖLENZengin repertuvarıyla Kuruçeşme dinleyicisini mest eden ünlü sanatçı, söylediği türkülerle yüreklere dokundu, hareketli parçalarla sevenlerini yerine oturtmadı. Kendi adıyla özdeşleşmiş parçaların yanı sıra Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Neşet Ertaş gibi duayen isimlerin eserlerine de yer veren ünlü sanatçı, Boğaz manzarası eşliğinde keyfe keyif kattı.ZARA’NIN KURUÇEŞME AÇIKHAVA ŞIKLIĞIÜnlü sanatçı, Kuruçeşme Açık Hava konserine özel tasarlanan iki ayrı sahne kostümüyle adeta göz kamaştırdı. Sahneye ilk adımını siyah, beyaz zarif bir elbiseyle atan Zara, ilerleyen dakikalarda giydiği ışıl ışıl kıyafetiyle Kuruçeşme Sahnesi’nde parladı.Zara, 2.5 saat süren performansıyla Boğaz’ın muhteşem manzarasında müzikseverlere unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.