  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adı İzmir'de caddeye verildi

İzmir Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı ve Yalı Mahalleleri arasındaki sokağa, şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel'in ismini verdi. Caddenin haritasını sosyal medya hesabından paylaşan usta sanatçıyı, Nükhet Duru ve Aylin Aslım tebrik etti.

Ekleme: 22.07.2023 - 02:04 Güncelleme: 22.07.2023 - 02:07 / Editör: Ozge Selin
Karşıyaka Belediyesi, 19 Aralık 2022 tarihli önerge ve 15 Marts 2023 tarihli karar ile Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323 Sokağı, Nazan Öncel Caddesi olarak değiştirdi.

"KURDELE KESMEYE GİDECEĞİZ"

Instagram hesabından caddenin haritasını paylaşan sanatçı, "Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi. Verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele kesmeye gideceğiz. Beni ve şarkılarımı bugünlere taşıyan bütün sevenlerime minnettarım" ifadelerini kullandı.

Adı İzmir'de caddeye verildi

"GİDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRECEĞİM"

Şarkıcı Aylin Aslım, Öncel’in paylaşımına, "Ah! Ne güzel, ne tatlı, ne de harika bir haber. Önünde gidip fotoğraf çekilmek de bir hedef olarak notlarımıza yazılsın şimdi" yorumunu yazdı.

Nükhet Duru ise "Yakışır. canım Nazan'ım emeğin büyük. Mesajların hep net" mesajı ile meslektaşının sevincine ortak oldu.

Adı İzmir'de caddeye verildi

EŞİNİ ANDI

Nazan Öncel'ın, 2017 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Akşit Togay'ı da paylaşımında anması dikkatlerden kaçmadı.

Adı İzmir'de caddeye verildi
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması...
CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
İlk ray kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı: Süre 1 saatten 24 dakikaya düşecek! 3 milyar avroluk tasarruf sağlanacak
Fatih Portakal'dan itiraf: Fena kandırılmışız
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!
Canan Kaftancıoğlu, görevini bırakacağını açıkladı
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da manşet! Skandal ifadeleri bir bir sıraladılar
Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!
Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!
Ekrem İmamoğlu tarih verdi: Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
Algı balonu bir kez daha patladı! Mansur Yavaş’a belgeli yanıt
Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak
kinci elde yeni dönem! Fahiş fiyata geçit verilmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Zafer Partisi ile yapılan protokol koalisyonu kızdırdı!
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu! CHP kaset partisi oldu
Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor
Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti