Yüzündeki değişim takipçilerinden kaçmadı!
Ünü oyuncu Fahriye Evcen, tekne pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Evcen’in bazı takipçileri güzel oyuncunun yüzündeki değişimi eleştirdi.
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ekranların en ünlü oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.
37 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen plaj tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Kalın ve dolgun kaşlarını incelten güzel oyuncunun yeni hali bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Evcen’in yeni kaşlarına takipçileri alışamadı.
37 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen plaj tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Kalın ve dolgun kaşlarını incelten güzel oyuncunun yeni hali bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Evcen’in yeni kaşlarına takipçileri alışamadı.