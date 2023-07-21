Yüzündeki değişim takipçilerinden kaçmadı!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ekranların en ünlü oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.37 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen plaj tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Kalın ve dolgun kaşlarını incelten güzel oyuncunun yeni hali bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Evcen’in yeni kaşlarına takipçileri alışamadı.