Teoman'dan hayranlarına mesaj!

Teoman, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda arkadaşları ile sohbet ederken görüntülendi. Konser yoğunluğu nedeniyle tatile çıkamamaktan dert yanan sanatçı, sevenlerine yeni albüm müjdesi verdi.

Cihangir'de arkadaşları hasret giderdiği mekan çıkışı basın mensuplarına poz veren Teoman, “Konserlerden başımı kaldıramıyorum, çok yoğun geçiyor. Arada fırsat bulursam arkadaşlarımla bir araya gelip sonra da dinlenmeye çekiliyorum" dedi.



"BU YIL TATİL YAPAMADIM"



Ünlü rockçı, "Yakında hayranlarıma sürprizim var, yeni bir albümle karşılarına çıkacağım. Sonra da tatil yapmak istiyorum. Bu yıl doğru dürüst tatil yapamadım” şeklinde konuştu.