Tan Taşçı'ya pankart sürprizi!

Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da'da konser veren Tan Taşçı, klasiklerinin yanı sıra farklı projeler için yaptığı cover'lardan oluşan repertuarını 25 kişilik koro ile sahneye taşıdı.Konser alanını dolduran müzikseverler tüm parçalara eşlik ederken, seyircilerin Tan Taşçı'nın şarkı sözlerinden hazırladıkları pankartlar da dikkatlerden kaçmadı.