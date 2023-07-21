Tan Taşçı'ya pankart sürprizi!
Tan Taşçı, dün gece Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluştu. Ege'de coşkulu bir kalabalığın karşıladığı sevilen şarkıcı, 2.5 saatlik performansa imza attı.
Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da'da konser veren Tan Taşçı, klasiklerinin yanı sıra farklı projeler için yaptığı cover'lardan oluşan repertuarını 25 kişilik koro ile sahneye taşıdı.
Konser alanını dolduran müzikseverler tüm parçalara eşlik ederken, seyircilerin Tan Taşçı'nın şarkı sözlerinden hazırladıkları pankartlar da dikkatlerden kaçmadı.
Konser alanını dolduran müzikseverler tüm parçalara eşlik ederken, seyircilerin Tan Taşçı'nın şarkı sözlerinden hazırladıkları pankartlar da dikkatlerden kaçmadı.