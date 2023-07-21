Suzan Tektaş'tan yürek yakan paylaşım!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde henüz 41 yaşındayken koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.Selçuk Tektaş'ın acılı annesi Suzan Tektaş, ölüm yıl dönümünden bir gün önce oğlunu andı."HASRETİNDEN İÇİ YANAN ANNEN VAR"Instagram hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşım yapan Suzan Tektaş, "Ey rüzgar... Git oğluma de ki; sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var. Seni çok ama çok özlemiş de. Olur mu?" ifadelerini kullandı."ÖZLEMİNLE GEÇİRMEDİĞİM BİR SANİYEM YOK"Yaşasaydı geçtiğimiz mayıs ayında 43 yaşını kutlayacak olan Selçuk Tektaş’ı, ailesi doğum gününde unutmamıştı. Tektaş Ailesi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirmişti.Selçuk Tektaş'ın vefatıyla zor günler geçiren anne Suzan Tekta, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:Canım oğlum; bu sensiz geçen ikinci doğum günün. Hasretinle yanıp, özleminle geçirmediğim bir saniyem yok. Seni çok özledim paşam benim. Sensizliğe dayanamıyorum annem. Bizlere çok erken veda edişin gün geçtikçe yüreklerimizi daha da derinden dağlıyor. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, bu acıya yürek nasıl dayanır bilmiyorum, benim canım Selçuk'um. Merhametli, vefalı, duyarlı, saygılı, sevgi dolu, çok kıymetli oğlum. Sana doyamadım canımın parçası. Her gün ziyaretine gelmek dahi yetmiyor bana. Oğlum; seni çok özledim. Zamansız gidişin bizleri derinden yaraladı. Bu acının tarifi ve telafisi yok maalesef, biliyorum. Rabbimin takdiri. İsyan değil bu haşa, çaresizlik. Ansızın aramızdan ayrılışına hala inanamıyorum. Hangi anne evladının acısına dayanabilir ki. Çaresiz kaldığım tek durum ve bu acı beni gündem güne daha çok kahrediyor. Yarım eksildi. Diğer yarım, yanımda kalan canlarımın kokusunu içime çekerek hayata tutunmaya çalışıyorum ama nafile. Seni çok özledim gülen yüzlü, güzel kalpli oğlum. Rüyalarda buluşalım yavrum. Seni çok seviyorum annem."SENDEN SONRA HER ŞEY ÇOK ZOR"Kardeşine olan özlemi gün geçtikçe artan Alişan, bir fotoğraf albümü paylaşıp, "Zor bir gün... 12 Mayıs 1983… Doğduğun gün dün gibi aklımda... 7 yaşındaydım ve babaannemlere bırakmışlardı, annemle babam beni. Çok güzeldi her şey, ta ki 21 Temmuz’a kadar… Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek... Sana yazacağım ve hep söyleyeceğim tek şey var; Beni yaşadığım müddetçe gururlandırman, iyi bir kardeş, evlat, baba, amca, arkadaş, dost oldun. Senden sonra zor her şey çok zor. Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin. Seni çok seviyorum kardeşim, çok seviyorum. Allah’ım seni aldı ve şehit makamında en güzel yerde bizi kavuşacağımız güne kadar bekle olur mu?" mesajını yazmıştı.