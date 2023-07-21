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Jennifer Lopez'den şoke eden hareket!

Jennifer Lopez spor yapmak için gittiği salonun kapısında kaldı. Oldukça sinirlenen Jennifer Lopez'in salondan çıkarken hakaret içerikli sözler kullandığı görüldü.

Ekleme: 21.07.2023 - 09:15 Güncelleme: 21.07.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, spor yapmak için gittiği salonun kapısında kaldı. Jennifer Lopez, Çarşamba günü gittiği spor salonun kapısının kapalı olduğunu görünce bir süre beklemek zorunda kaldı. Oldukça sinirlenip öfkelenen ünlü şarkıcı, salondan çıkarken hakaret içerikli sözler kullandı.

MAKYAJSIZ JENNIFER LOPEZ BEKLEMEYİ KABULLENEMEDİ

Öte yandan dünyaca ünlü 53 yaşındaki şarkıcı spor salonu için tercih etmiş olduğu makyajsız tarzı ve neon sarı rengindeki üst kıyafeti ile de oldukça dikkat çekti. Lopez'in sade bir topuz tercih etmesi ancak dağınık olan görüntüsü de hayranlarını şaşırttı.

Jennifer Lopez'den şoke eden hareket!


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