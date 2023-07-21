Davet tarzı dikkat çekti

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu aşk iddialarını uzun süre yalanladıktan sonra denizin ortasında dudak dudağa yakalanmıştı.İki aşık bu pozlardan sonra yurt dışına tatile çıkmıştı. Lizbon'daki tatilinden yeni dönen Afra Saraçoğlu, ayağının tozuyla Bodrum’da gerçekleşen dünyaca ünlü bir markanın davetinde boy gösterdi.Siyah derin dekolteli mini bir elbise seçen güzel oyuncuya hayranlarından beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.Güzel oyuncu saçlarını açık bırakarak tarzını da son günlerde Barbie dizisinden dolayı meşhur olan pembe renkli bir çanta ile yaptı.Aynı elbiseyi Burcu Esmersoy'da giymişti. Pişti olan ikili için hayranları sosyal medyada "Hangisine yakıştı" anketi yaptı.