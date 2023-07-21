  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 30,14 - 30,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Baha Boduroğlu hayatını kaybetti!

Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu (76), Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi radyo programcısı Hakan Eren duyurdu.

Ekleme: 21.07.2023 - 01:53 Güncelleme: 21.07.2023 - 01:55 / Editör: Ozge Selin
'Gençlik Başımda Duman' albümünün en ünlü parçası 'Ateş Böceğim' ile tanınan Baha Boduroğlu, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 76 yaşındaki sanatçıdan acı haber geldi.

"BABAM GİBİYDİ"

Yapımcı ve sunucu Hakan Eren, "Usta müzisyen Baha Boduroğlu’nu kaybettik. İçim yanıyor şu an. Yıllarım geçti onunla, babam gibiydi. Türk pop müziğine katkıları ve yaptıkları asla unutulmayacak. Dünya tatlısı insandı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Baha Boduroğlu hayatını kaybetti!

BAHA BODUROĞLU KİMDİR?

Türk pop müziği sanatçısı ve bestecisi Baha Boduroğlu, 3 Şubat 1947'de İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları ve Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak'ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili, ilk 45'liklerini 1971'de çıkardı. Boduroğlu, Aysel Gürel ile tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladı. Gençlik Başımda Duman albümü o yılın en çok satan yapımlarından oldu. Güzin ile Baha ilerleyen yıllarda yollarını ayırdı. 2001'de Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen, ve Selçuk Alagöz ile beraber 'Eski Dostlar' adlı bir müzik grubu kurdu.

Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın
Merkez Bankası'nın adımı sonrası Bakan Mehmet Şimşek 'Programımızın en önceliklilerinden' diyerek duyurdu
İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler isyanda... 'İşçinin dostuyuz derler işçinin hakkını vermezler'
Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası Borsa İstanbul yeni zirvesini gördü
Başkan Erdoğan
Merkez Bankası faiz kararını verdi
MSB kaynaklarından tahıl koridoru açıklaması: Rus heyet İstanbul'dan ayrıldı
Darbe toplantısına katılanlar için karar günü… Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenler o günü bekliyor!
İBB’nin hatası statiğini bozdu: İstanbul'un tarihi yapısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'
Bergüzar Korel, 'Çarşafın bana değiyor' diyen kadına tepki gösterdi
zmir Metro A.Ş’de grev kapıda! CHP'li Tunç Soyer İzmir'i kaosa sürüklüyor
CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! 'Paralel genel başkan kabul edilemez'
PKK’ya büyük darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı
CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan darbe toplantısına ilk tepki: Nutku tutulmuş!
Sızdırılan zoom toplantısında adı ihanetle anılan Özgür Özel'den ilk açıklama
Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?
Erdoğan'ın uçağı inmeden talimat verdiler: Hazır olun!
Bakan Özhaseki 'Kaybedecek 1 saniyemiz yok' diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor
Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Uzayda herkesi şaşırtan keşif: İki yüzlü ve tuhaf görünümlü

Uzayda herkesi şaşırtan keşif: İki yüzlü ve tuhaf görünümlü

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!