Baha Boduroğlu hayatını kaybetti!

'Gençlik Başımda Duman' albümünün en ünlü parçası 'Ateş Böceğim' ile tanınan Baha Boduroğlu, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 76 yaşındaki sanatçıdan acı haber geldi."BABAM GİBİYDİ"Yapımcı ve sunucu Hakan Eren, "Usta müzisyen Baha Boduroğlu’nu kaybettik. İçim yanıyor şu an. Yıllarım geçti onunla, babam gibiydi. Türk pop müziğine katkıları ve yaptıkları asla unutulmayacak. Dünya tatlısı insandı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.BAHA BODUROĞLU KİMDİR?Türk pop müziği sanatçısı ve bestecisi Baha Boduroğlu, 3 Şubat 1947'de İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları ve Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak'ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili, ilk 45'liklerini 1971'de çıkardı. Boduroğlu, Aysel Gürel ile tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladı. Gençlik Başımda Duman albümü o yılın en çok satan yapımlarından oldu. Güzin ile Baha ilerleyen yıllarda yollarını ayırdı. 2001'de Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen, ve Selçuk Alagöz ile beraber 'Eski Dostlar' adlı bir müzik grubu kurdu.