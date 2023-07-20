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Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşandı!

Merhum sanatçı Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, 2020 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Kaan Önal ile Adalar Adliyesi'nde görülen duruşmayla evliliğini sonlandırdı.

Ekleme: 20.07.2023 - 01:59 Güncelleme: 20.07.2023 - 02:00 / Editör: Ozge Selin
2019 yılında vefat eden usta tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu ile üç yıllık eşi Kaan Önal, Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

"ARTIK KENDİMİ İŞİME VE KIZIMA VERECEĞİM"

İki medeni insan olarak bu kararı aldıklarını ifade eden Fosforoğlu, "Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik. Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu ayrılmaya karar verdik. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık kendimi daha fazla kızıma ve işime vermek istiyorum" dedi.

Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşandı!

Fosforoğlu’nun önceki evliliğinden olan sekiz yaşında Nil adlı bir kızı bulunuyor.

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