Özkan Uğur'un eşinden duygulandıran paylaşım!

Usta sanatçı Özkan Uğur, daha önce üç kez yenidiği lenf kanserine yenik düşmüştü. 69 yaşındaki sanatçı, yoğun bakımda 1.5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirmişti.AKM'de düzenlenen törende Mahsar Alanson ve Fuat Güner yol arkadaşlarına şarkı sözleriyle veda ederken gözyaşlarına boğulmuştu.EŞİNDEN DUYGUSAL MESAJUğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir yazı kaleme aldı.Aslan Uğur paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"HEP İÇİMİZDE OLACAKSIN CANIMIN İÇİ"Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiçbir varlığı incitmeden akacaksın.Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum…Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın... Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın.Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun.