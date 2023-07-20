  • USD: 26,90 - 26,94
  • EURO: 30,18 - 30,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özkan Uğur'un eşinden duygulandıran paylaşım!

MFÖ üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Vefat haberi ile sanat dünyasını yasa boğan 69 yaşındaki sanatçının 34 yıllık eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Ekleme: 20.07.2023 - 02:01 Güncelleme: 20.07.2023 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı Özkan Uğur, daha önce üç kez yenidiği lenf kanserine yenik düşmüştü. 69 yaşındaki sanatçı, yoğun bakımda 1.5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirmişti.

AKM'de düzenlenen törende Mahsar Alanson ve Fuat Güner yol arkadaşlarına şarkı sözleriyle veda ederken gözyaşlarına boğulmuştu.

Özkan Uğur'un eşinden duygulandıran paylaşım!

EŞİNDEN DUYGUSAL MESAJ

Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir yazı kaleme aldı.

Aslan Uğur paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Özkan Uğur'un eşinden duygulandıran paylaşım!

"HEP İÇİMİZDE OLACAKSIN CANIMIN İÇİ"

Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiçbir varlığı incitmeden akacaksın.Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum…Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın... Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın.Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti
Türkiye ile BAE arasında ortak mutabakat metni imzalandı: 50.7 milyar dolarlık anlaşma
Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...
CHP'den İmamoğlu'nun gizli toplantısına zehir zemberek sözler: Partimizin hiyerarşisini dikkatte almayan bu toplantıdan haberimiz yoktu
Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor
BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na şarkılı gönderme: Tutmayın yol verin gidene
Yatırımcının gözdesi Türkiye olacak: Yeni anlaşmalar yakın! 'Körfez Seferi'nde son durak BAE
CHP MYK olağanüstü toplandı: Sızdırılan toplantıda bulunan üyelerin istifası istenecek
İmamoğlu'ndan 'gizli toplantı' ile ilgili ilk açıklama
Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek
CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş’tan 'değişim' çağrılarına olay gönderme: Önce kendilerinden başlayabilirler
Seyir halindeki metrobüste korku dolu anlar: Yangın paniğe neden oldu!
'Erdoğan için yarışıyorlar' ABD'li dergiden çarpıcı Türkiye analizi…
Çanakkale'de yanan alanlar havadan görüntülendi
CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm
İsrail basını, dikkat çeken başlıkla Türkiye'nin atağını yazdı
Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var
Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti
Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…