Mustafa Sandal'ın şarkısını Almanlar çaldı

90'lar ve 2000'lerin başında birçok hit parçada imzası bulunan Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman ismindeki şarkıcının kendisine ait 'İsyankar' şarkısının melodisini izinsiz kullanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından Payman’ın ‘İst Mir Egal’ adlı şarkısının klibini paylaştı.Sandal, paylaşımında “Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz! Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi.YouTube’da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! Avukatım ilgilenecek” ifadelerini kullandı.