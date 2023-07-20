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Kobra Murat torununu altına boğdu!

Servetiyle sık sık gündeme gelen Kobra Murat torununun doğum günü için kesenin ağzını açtı. Düğün salonunda doğum günü yapan Kobra Murat, torununu altına boğdu. Ünlü isim, o anları Instagram sayfasından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ekleme: 20.07.2023 - 01:54 Güncelleme: 20.07.2023 - 01:58 / Editör: Ozge Selin
Farklı tarzı, kendine has eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken Roman müziğinin tanınan simalarından 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, geçtiğimiz sene Caner Toygar'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olmuştu.

Merak edilen mal varlığını anlatan ünlü isim, kazancını gayrimenkul ve altına yatırdığını söylemişti. Sürekli altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını söyleyen Divandiler, şu ifadeleri kullanmıştı:

Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var. Bunların hepsi alın teri. 21 saat çalışıp 3 saat uyuyarak.

Kobra Murat torununu altına boğdu!

"ATALARIMIN DOĞDUĞU YERDEYİM"

Bu kadar mal varlığına rağmen roman mahallesinden taşınmadığını söyleyen Kobra Murat, "Cimri biriyim. Atalarımın doğduğu yerdeyim. Evim İstanbul'un fethedildiği yerde. Orada yaşamaktan mutluyum" şeklinde konuşmuştu.

Kobra Murat torununu altına boğdu!

TORUNUNU ALTINA BOĞDU

Kobra Murat, son olarak torununun doğum günüyle gündeme geldi. Düğün salonunda doğum günü partisi düzenleyen ünlü isim; torununa altından bebek arabası yaptı, kafasına altın taç, boynuna kolyeler taktı ve kollarına bilezikler dizdi.

Kobra Murat torununu altına boğdu!

Torununun o hallerini paylaşan şarkıcı; "Kobra Murat'ın prenses torunu Ceylin Alanur Şifa Sultan, maşallah Allah nazarlardan saklasın seni inşallah" diye yazdı.

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