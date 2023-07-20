'Emlak zengini' haberlerini yalanladı!

Şovmen Ata Demirer, hakkında çıkan ‘emlak zengini' haberlerini "Benim bir arabam bile yok, bir teknem bir de zeytinliğim var." sözleriyle yalanladı.

Yaptığı filmlerle geniş hayran kitlesine sahip olan komedyen Ata Demirer, 'emlak zengini' haberlerinin aksine yatırım yapmadığını açıkladı. YouTube'da 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına katılan Demirer, 'Bozcaada'da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Bir şey söyleyeyim mi en güzelini yapıyorum. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim?' dedi.



Sosyal medyada sık sık "Biz de Ata Demirer hayatı istiyoruz" yazılarıyla karşılaştığını belirten şovmen, 'Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de kıçıkırık zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. "Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım" deyip yaz aylarında turne yapmadığını sözlerine ekledi.



EYVAH EYVAH BİTTİ



"Eyvah Eyvah yapmayacağım. Çünkü ben denedim bir ara, o karakter beni terk etmiş. Ben onu çok mutlu biçimde bırakmışım. Bir de çok kayıplarımız oldu. Ama Demet Akbağ ile her zaman her şey olur. Onunla oynamak Haci ile oynamak gibi bir şey."