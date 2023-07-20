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Demet Özdemir peruk taktı

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Demet Özdemir, peruklu tarzını sevenlerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 20.07.2023 - 09:19 Güncelleme: 20.07.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Sadece sekiz ay evli kaldığı Oğuzhan Koç’tan geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede boşanan Demet Özdemir, ayrılığın ardından kız arkadaşlarıyla tatile çıkmıştı. Özdemir'in tatilden sık sık bikinili fotoğraflar yayınlaması eski eşi Oğuzhan Koç'a nispet olarak algılanmıştı.

İmaj değişti

Şimdilerde ise rol aldığı yeni diziyle gündeme gelen Demet Özdemir, imajını tamamen değiştirdiği bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, taktığı kısa saçlı bir perukla poz verdi. Özdemir'in peruklu hali, hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Yalnız güzel oyuncu, peruklu imajını takipçilerine beğendiremedi.

Demet Özdemir peruk taktı
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