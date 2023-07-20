Atletli pozu olay oldu!

Meslektaşı Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile verdiği bir pozla magazin gündemine oturmuştu.Çok konuşulan fotoğrafın ardından Deniz ile Yazıcıoğlu sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakmış; ilkinin bu hamlesi akılları karıştırmıştı.AYRILIK İDDİASIÜnlü çiftten ayrılıp ayrılmadıklarına dair bir açıklama gelmezken, Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Deniz ile Yazıcıoğlu'nun aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için ilişkilerini bitirme kararı aldıkları iddia edilmişti.PAYLAŞIMI OLAY OLDU30 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu, son olarak 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Beyaz atletle kamera karşısına geçen ünlü isim, gönderisine; 'Yeni albümüm 'Omzun açık olsun' tüm müzik marketlerde' mesajını yazdı.Oyuncun bu karesine kayıtsız kalamayan Kubilay Aka, ''Yalın ayak' favori şarkım, emeklere sağlık' diyerek arkadaşına esprili bir yorum yaptı. Yazıcıoğlu ise Aka'ya, 'Sen bir de 'Atlet Olayım'ı dinle. Bayılırsın' sözleriyle cevap verdi.Deniz Yorulmazer de Mert Yazıcıoğlu'nun bu karesine yorum yazarak, ''Beyaz ve sen' coverını bekliyoruz' ifadelerini kullandı. Oyuncu, arkadaşına 'Single olarak düşündüğüm için bu albümde yer vermedim' yanıtını verdi.