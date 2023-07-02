Sıla, Bodrum’da sahne aldı

Bodrum Antik Tiyatro’da sevenlerinin karşısına çıkan Sıla, en güzel şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı yoğun katılımı görünce “Ben de artık Bodrumluyum” dedi.

Kurban Bayramı'nda sahneden sahneye koşan isimlerden biri de Sıla'ydı...



Şarkıcı, Altınoluk Açıkhava’da başlayan Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda devam eden bayram konserlerini, Bodrum Antik Tiyatro’da sonlandırdı.



Biletleri günler öncesinden tükenen konserin açılışını "Velhasıl" şarkısıyla yapan Sıla, geçmişten bu yana en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.



Sahnede kendisini dinlemeye gelenler de kısa bir sohbet gerçekleştiren Sıla, yoğun katılıma kayıtsız kalmadı.



"Artık Bodrumluyum"

“Ben de artık Bodrumluyum” diyen şarkıcı, şöyle devam etti:



“Evime geldim, sizlerin güler yüzünü görmek benim için en büyük mutluluk. Hepiniz hoş geldiniz evime, dost muhabbetinden daha güzeli yoktur.”



Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, sevenlerinin yoğun isteği üzerine alkış eşliğinde sahneye dönerek “Engerek” şarkısıyla bis yaptı.



Denizli'den İstanbul'a yolculuk...

Aslen Denizli Acıpayam doğumlu olan 43 yaşındaki şarkıcı, öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti.



Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başlayan Sıla, Bilgi Üniversitesi’ndeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya geri vokallik yaptı.