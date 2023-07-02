  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sıla, Bodrum’da sahne aldı

Bodrum Antik Tiyatro’da sevenlerinin karşısına çıkan Sıla, en güzel şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı yoğun katılımı görünce “Ben de artık Bodrumluyum” dedi.

Ekleme: 2.07.2023 - 16:52 Güncelleme: 2.07.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Kurban Bayramı'nda sahneden sahneye koşan isimlerden biri de Sıla'ydı...

Şarkıcı, Altınoluk Açıkhava’da başlayan Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda devam eden bayram konserlerini, Bodrum Antik Tiyatro’da sonlandırdı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserin açılışını "Velhasıl" şarkısıyla yapan Sıla, geçmişten bu yana en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Sahnede kendisini dinlemeye gelenler de kısa bir sohbet gerçekleştiren Sıla, yoğun katılıma kayıtsız kalmadı.

"Artık Bodrumluyum"
“Ben de artık Bodrumluyum” diyen şarkıcı, şöyle devam etti:

“Evime geldim, sizlerin güler yüzünü görmek benim için en büyük mutluluk. Hepiniz hoş geldiniz evime, dost muhabbetinden daha güzeli yoktur.”

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, sevenlerinin yoğun isteği üzerine alkış eşliğinde sahneye dönerek “Engerek” şarkısıyla bis yaptı.

Denizli'den İstanbul'a yolculuk...
Aslen Denizli Acıpayam doğumlu olan 43 yaşındaki şarkıcı, öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti.

Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başlayan Sıla, Bilgi Üniversitesi’ndeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya geri vokallik yaptı.
Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Adalar’da çöp yığınları içinde denize girdiler: Bölge halkı CHP'li belediyeye isyan etti
Sıcak diplomatik yaz: Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşım
NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Varank'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki: Kinlerinden 'deep' hasta oldular
Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu
Wagner'in isyanının ardından Putin'den kritik hamle: Asker maaşlarına zam yaptı
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Osmangazi Köprüsü 7 yaşında! Kurban Bayramı'nda yeni rekor kırıldı
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Yunan gazeteden skandal iddia! ABD heyetini işaret ettiler: Türkiye’de boğazların isimleri değiştirilsin!
CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! 'Yarın da gideceğiz'
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
CHP ve İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında şok iddia: Yeni parti kuracaklar…
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!