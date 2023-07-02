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Şevket Çoruh düğün yaptı

Oyuncu Şevket Çoruh ile Özge Turna 2018 yılında düğün yapmadan sade bir nikah töreni ile evlendi. Bu kez eğlenceli bir düğün organize eden çift, nikah tazeledi.

Ekleme: 2.07.2023 - 15:57 Güncelleme: 2.07.2023 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Türk televizyon ekranlarının en sevilen ve uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, gönüllerde taht kurdu.

İzleyicinin sevgi seli gösterdiği Çoruh, yıllar sonra diziden ayrılık kararı aldı.

Bu karar ise dizi severleri oldukça üzdü.

49 yaşındaki oyuncu şimdilerde yeni projesiyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

5 yıllık eşiyle nikah tazeledi
Öte yandan özel hayatıyla ilgili yeni bir adım daha atan Çoruh, 2018 yılında sade bir tören ile dünyaevine girdiği Özge Turna ile nikah tazeledi.

Çiftin bu evliliğinden Turna adında bir çocukları bulunuyor.

Şevket Çoruh düğün yaptı

Müjdat Gezen nikahı kıydı
Bu kez görkemli ve eğlenceli bir düğün organize eden çifti, Arka Sokaklar oyuncuları da yalnız bırakmadı.

Temsili nikah ise oyuncu Müjdat Gezen’in kıydığı öğrenildi.
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