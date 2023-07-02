Serenay Sarıkaya'dan aşk açıklaması

Yunanistan tatilinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Serenay Sarıkaya, konakladığı otelin plajında bir erkek arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.Ünlü oyuncu, kısa süren Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a doğru yola çıktı. Sarıkaya, Milas - Bodrum Havalimanı'nda gazetecilerin birlikte görüntülendiği erkek arkadaşının kim olduğu yönündeki soruya "Güzel bir tatil yaptım, Yunanistan da Bodrum da çok keyifli geçti. Sektörden bir arkadaşım. Hayatımda kimse yok" şeklinde cevap verdi.3 Haziran'da tatile çıkan ve 28 gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran Serenay, sık sık tatil pozlarını paylaştı. İşte o karelerden bazıları...