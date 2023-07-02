Özkan Uğur'dan iyi haber!

69 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Müzisyen Emre Irmak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş." dedi.

Müzik dünyasının sevilen ismi Özkan Uğur geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkuttu.



MFÖ grubunun solisti Uğur'un, sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.



Daha önce 3 kez lenf kanserini yenen sanatçı, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındı.



Ardından entübe edilen Uğur hakkında sosyal medyada ölüm haberleri yayıldı.



Ailesi ise açıklama yaparak söylentileri yalandı.



İyi haber geldi



Son olarak Uğur'un oğlu Alişan ile konuştuğunu ifade eden müzisyen Emre Irmak, 69 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında paylaşımda bulundu.



"Vücudu dinleniyor"



Irmak şu ifadeleri kullandı:



Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir. Oğlu Alişan ile konuştum, şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan Ağabey zımba gibi kalkacaksın ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımız ile kalkacaksın ayağa muhteşem insan.