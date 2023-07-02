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Jessica May'den Türkiye övgüsü

Jessica May, Brezilya'da doğmasına karşın yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor. May, bunun nedenini "Brezilya'nın okyanusu, Türkiye'nin çok güzel denizi var" şeklinde açıkladı

Ekleme: 2.07.2023 - 00:19 Güncelleme: 2.07.2023 - 00:20 / Editör: Ozge Selin
Jessica May ile Tuğba Melis Türk, Kurban Bayram'ı tatilini Kıbrıs'ta geçiriyor.

Jessica May, "Eşim Hüseyin Kara ile evlilik yıldönümümüz. Hem bayram tatilini Kıbrıs'ta geçirmek hem de yıldönümümüzü burada kutlamak istedik" dedi.

Eşinden herhangi bir sürpriz beklemediğini ama sürpriz yapma konusunda eşinin çok iyi olduğunu söyleyen Jessica May, bu konuda şunları söyledi: Ben hayatta yapamam, becemiyorum. Özel günlerimizde eşime ne hediye aldığımı günler öncesinden söylüyorum ama o beni çok şaşırtır.

Jessica May'den Türkiye övgüsü

Jessica May, Türkiye'ye 2107'de 'Yeni Gelin'de rol almak üzere geldi.

Kıbrıs tatilinde Jessica May'in ilginç bir özelliği ortaya çıktı. Brezilya gibi sahilleri ve güneşi meşhur bir ülkede doğmasına rağmen yüzmeyi bilmeyen May, bunun nedenini, "Çünkü denizi ilk defa 17 yaşımda gördüm. Brezilya'da okyanus var ve çok dalgalı. Genelde sörf yapıyorlar, ben de korkuyorum ama acısını Türkiye'de çıkarıyorum. Türkiye'nin çok güzel denizi var ve yavaş yavaş yüzmeyi öğreniyorum" şeklinde açıkladı.

Kültürel anlamda Türkiye'ye adapte olduğunu söyleyen Jessica May, bu konuda ise görüşlerini "Kurban bayramında babamın elini öpüp para istedim, çok saşırdı ve detayını anlattığımda bu duruma bayıldı. Türkiye'nin Çok zengin bir kültürü var. Her gün bir şey öğreniyorum ve çok keyif alıyorum" sözleriyle aktardı.

Jessica May'den Türkiye övgüsü

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