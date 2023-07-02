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Beyaz Gazete
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İtalya pozlarını yayınladı

29 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte gittiği İtalya tatilinden cesur karelerini 'cennet' notuyla paylaştı.

Ekleme: 2.07.2023 - 15:26 Güncelleme: 2.07.2023 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Her paylaşımı olay olan oyuncu Hande Erçel, son zamanlarda sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Yaşadığı aşklarla, fit görüntüsü ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Erçel, şimdilerde cemiyet hayatının en bilinen Sabancı ailesiyle anılıyor.

Yurt dışı tatilinin sonu gelmiyor
Ailenin ortanca oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu, ilişkisini gizlemiyor.

Çift, birlikte oldukları günden bu yana sıkça yurt dışı tatilleriyle gündem oluyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde soluğu İtalya'da alan ikili, burada aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

İtalya pozlarını yayınladı

Cennet kareleri yayınladı
Tatilden fotoğraflarını paylaşan Hande Erçel, son paylaşımıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kahverengi elbisesi ve bronz teniyle fotoğraf serisi yayınlayan Erçel, "Cennet" notunu düştü.

Birbirinden cesur kareler kısa sürede büyük beğeni aldı.
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