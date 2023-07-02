Demet Akalın takipçisine küfretti

Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor.Hem Instagram hem de Twitter üzerinden sık sık yaptığı paylaşımlarla gündem olan Akalın, sorunlu yazı diliyle de eleştirilerin hedefinde. Twitter üzerinden geçtiğimiz aylarda depremzedelere yapılan hakaret dolu mesajları beğenen Akalın, bir skandala daha imza attı.Demet Akalın bu defa ise bir takipçisinin yorumuna hakaret dolu bir cevapla karşılık verdi.Takipçisine küfrettiSosyal medya üzerinden Bodrum konser fotoğraflarını paylaşan Demet Akalın, eleştirilere tahammül edemedi.Konser karelerine yorum yapan bir takipçisine saygısızca cevap veren Akalın, görenleri hayrete düşürdü.Akalın'ın bir hayranı, "Abla yaşlanmışsın. Kusura bakma söylmem lazım" şeklinde bir yorum yaptı. Bu yoruma öfkelenen Akalın takipçisine küfrederek, sosyal medyada bir skandala daha imza atmış oldu.Demet Akalın kendisine yorum yazan hayranına, "Bu çirkinlikle aç karnına g***tümü ye" şeklinde cevap yazdı.