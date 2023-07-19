Pınar Deniz tatil fotoğraflarını paylaştı

Hem aşkta hem de işte kazanan şanslı ünlülerden Pınar Deniz’in şu sıralar keyfine diyecek yok.Reyting rekorları kıran "Yargı" dizisinde başrol oynayan Pınar Deniz, sezon finali sonrası soluğu tatilde almıştı.İlk olarak kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan son olarak da İtalya'ya gitmişti.Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncudan yeni kareler geldi.Siyah bikinisiyle objektif karşısında poz veren Pınar Deniz, "Yaz fotoğraflarım ve tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.