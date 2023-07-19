  • USD: 26,82 - 26,87
  • EURO: 30,18 - 30,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuruçeşme'de, Ahmet Şafak rüzgarı...

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, önceki akşam özgün Türk Müziği’nin güçlü sesi Ahmet Şafak’ı ağırladı. Binlerce müzikseverin koro halinde seslendirdiği şarkılar Boğaz’da yankılandı. Uzun bir aradan sonra İstanbul’da konser veren başarılı sanatçı, unutulmaz bir performansa imza attı.

Ekleme: 19.07.2023 - 02:15 Güncelleme: 19.07.2023 - 02:17 / Editör: Ozge Selin
Besteleri ve kendine has yorumuyla gönüllerde taht kuran Ahmet Şafak, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi. ‘Adam Gibi’ şarkısıyla konserine start veren ünlü sanatçı, ilk dakikalarda güçlü sesiyle Kuruçeşme dinleyicisini kendine hayran bıraktı.

"BU AİLE TABLOSUNDA OLMAK ÇOK GÜZEL"

İstanbullu hayranlarıyla hasret gideren Şafak, “İstanbul’da Kuruçeşme sahnesinde sizlerin güzel huzurundayım. Sesimi sesinize ekleyerek şarkılarımızı söyleyeceğiz. Bu aile tablosunda olmak çok güzel" sözleriyle bu özel gece de yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

Kuruçeşme'de, Ahmet Şafak rüzgarı...

BOĞAZ’IN IŞIKLARI ALTINDA GÖNÜLLERE DOKUNAN GECE

Sanatçı, müzik şölenine ‘Bizim Sokaklar’dan ‘Bizden Olmaz’a, ‘Sana Elveda Dedim’den ‘Mecburiyet Caddesi’ne kadar birçok parçasıyla devam ederek duygulara tercüman oldu. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde binlerce dinleyicisini coşturan Ahmet Şafak, şarkılarıyla Boğaz’da rüzgar gibi esti.

2.5 saatlik konserde ara ara seyircisinin yanına inerek parçalarını seslendiren Şafak, samimi tavrıyla gönülleri fethetti. Şarkılarının yanı sıra okuduğu şiirlerle hayranlarını etkisi altında bırakan Ahmet Şafak, oğluyla yaptığı müthiş düetle de alkış yağmuruna tutuldu.

Nabzın bir an olsun azalmadığı konserde başarılı sanatçı, müzikseverlerin hafızalarından çıkmayacağı bir şölene imza attı.

Savcı mütalaasını açıkladı: Merdan Yanardağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten sekiz yıl iki aya kadar hapis talebi
Birleşik Krallık ve Türkiye'den önemli adım: Resmen duyuruldu
Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi
Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı
Vatandaş Mansur Yavaş'a isyan Etti: “İşçiye Yok Yandaşa Çok”
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Uluslararası Heykel Sempozyumu'
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza açıklandı
Gök vatanın yeni kalkanı: ASELSAN geliştirdi düşmana nefes bile aldırmayacak
İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!
Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
MKE fabrikasında patlama: 4 yaralı
Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü
Mahmut Övür'den flaş iddia: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi?
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih, Türkiye için yatırım hedeflerini açıkladı: 3,3 trilyon dolar
Mansur Yavaş halkı perişan etti! 4 Ayda Yapıldı 10 Ayda Onarılamadı!
Orman yangınında 3'üncü gün! Çanakkale alev alev yanıyor
Yunan basınında Türk-Yunan hava kuvvetleri kıyası: Ne yaparsak yapalım Türkleri anca bir adım gerimizde bırakabiliriz
CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş