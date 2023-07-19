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Kaya Çilingiroğlu paylaştı!

1997 yılında nikâh masına oturup, 2005 yılında ayrılan şarkıcı Hülya Avşar ile futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu (25), iş hayatına atıldı. Ünlüler dünyası tatil bölgelerinde deniz ve güneşin tadını çıkarırken, Zehra'nın bir inşaatta duvar dolgusu yaparken çekilen görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Ekleme: 19.07.2023 - 02:22 Güncelleme: 19.07.2023 - 02:24 / Editör: Ozge Selin
Zehra Çilingiroğlu, 2016'da Londra'da University of Westminister'a kabul edilmişti. İç mimarlık bölümünde eğitim gören Çilingiroğlu, Londra'ya uyum sağlayamayınca bir yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü.

Özel bir üniversitenin mimarlık bölümüne kayıt yaptıran ünlü isim, mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. Stajını tamamlayan Çilingiroğlu bir mimarlık şirketinde işe başladı.

Kaya Çilingiroğlu paylaştı!

ŞANTİYEDE ÇALIŞIYOR

Havaların iyice ısındığı günlerde ünlü isimlerin birçoğu tatil bölgelerine giderken; Kaya Çilingiroğlu, şantiyede çalışan kızı Zehra'nın görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaya Çilingiroğlu paylaştı!

Bir binanın iç tasarımında görev alan 25 yaşındaki Çilingiroğlu'nun, duvar dolgusu yaptığı sırada çekilen görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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