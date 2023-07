Jessica May kedilere adeta abla oldu

Brezilyalı model ve oyuncu Jessica May, Beşiktaş'ta bulunan kedilerin ablası oldu. Jessica May, kedileri besleyip onlara su bırakıyor.

Brezilyalı olan ve Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Jessica May, oturduğu semtte bulunan kedilerin adeta ablası oldu. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ta yaşayan Jessica May, her gün düzenli olarak parkları ve sokakları gezip yardıma muhtaç hayvanlara destek oluyor ve onlara su dağıtıyor.Kimi ülkelerde sokakta hiç hayvan bulunmadığını söyleyen May, "Sokaklarda kedilerin, köpeklerin bulunması çok büyük bir nimet. Bazıları için fazlalık gibi görünseler de aslında bu doğanın bir dengesi. Bakın Fransa fareden geçilmiyor. Doğanın dengesini bozarsanız sonuçları çok kötü olabiliyor." ifadelerini kullandı.