Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı...

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya ile Atay, şubat ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, bebeğinin ilk fotoğrafını 8 Mart'ta yayınlamıştı.Hastane odasında yeni doğan kızına sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından siyah-beyaz filtreyle paylaşan ünlü isim, gönderisinde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamıştı."NASIL İYİ GELDİ İŞE DÖNMEK ANLATAMAM"Doğumdan sonra çalışma hayatına geri dönen Hazal Kaya, kucağında Leyla Süreyya ile yaptığı bir başka paylaşıma da; "İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam" notunu düşmüştü."ALIN SİZE GERÇEKLER"Ünlü isim, son olarak 7.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden minik kızıyla yeni bir paylaşım yaptı.Sayfasının hikayeler bölümünden Leyla Süreyya'nın ayağını paylaşan Kaya, şu mesajı yazdı:Günaydın... bu kız uyandırdı beni, kendi uyuyor devam. Akşamdan sabaha setim olacak ve ben asla uyuyamıyorum. Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım.