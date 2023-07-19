  • USD: 26,82 - 26,87
  • EURO: 30,18 - 30,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı...

Meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik evlilik sürdüren oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz şubat ayında kızını kucağına alarak ikinci kez anne olmuştu. Leyla Süreyya adını verdiği bebeğiyle ilk paylaşımını 8 Mart'ta yapan ünlü isim, son olarak kızının ayağını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yadı.

Ekleme: 19.07.2023 - 02:18 Güncelleme: 19.07.2023 - 02:21 / Editör: Ozge Selin
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya ile Atay, şubat ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, bebeğinin ilk fotoğrafını 8 Mart'ta yayınlamıştı.

Hastane odasında yeni doğan kızına sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından siyah-beyaz filtreyle paylaşan ünlü isim, gönderisinde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamıştı.

Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı...

"NASIL İYİ GELDİ İŞE DÖNMEK ANLATAMAM"

Doğumdan sonra çalışma hayatına geri dönen Hazal Kaya, kucağında Leyla Süreyya ile yaptığı bir başka paylaşıma da; "İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam" notunu düşmüştü.

Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı...

"ALIN SİZE GERÇEKLER"

Ünlü isim, son olarak 7.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden minik kızıyla yeni bir paylaşım yaptı.

Sayfasının hikayeler bölümünden Leyla Süreyya'nın ayağını paylaşan Kaya, şu mesajı yazdı:

Günaydın... bu kız uyandırdı beni, kendi uyuyor devam. Akşamdan sabaha setim olacak ve ben asla uyuyamıyorum. Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım.

Savcı mütalaasını açıkladı: Merdan Yanardağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten sekiz yıl iki aya kadar hapis talebi
Birleşik Krallık ve Türkiye'den önemli adım: Resmen duyuruldu
Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi
Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı
Vatandaş Mansur Yavaş'a isyan Etti: “İşçiye Yok Yandaşa Çok”
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Uluslararası Heykel Sempozyumu'
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza açıklandı
Gök vatanın yeni kalkanı: ASELSAN geliştirdi düşmana nefes bile aldırmayacak
İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!
Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
MKE fabrikasında patlama: 4 yaralı
Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü
Mahmut Övür'den flaş iddia: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi?
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih, Türkiye için yatırım hedeflerini açıkladı: 3,3 trilyon dolar
Mansur Yavaş halkı perişan etti! 4 Ayda Yapıldı 10 Ayda Onarılamadı!
Orman yangınında 3'üncü gün! Çanakkale alev alev yanıyor
Yunan basınında Türk-Yunan hava kuvvetleri kıyası: Ne yaparsak yapalım Türkleri anca bir adım gerimizde bırakabiliriz
CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş