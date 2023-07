Amcalık sevinci yarım kaldı!

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Yalı Çapkını'nda 'Ferit'i rolündeki oyuncu Mert Ramazan Demir, hem Afra Saraçoğlu ile olan aşkı hem de oyunculuk performansı ile gündemden düşmüyor.Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in ağabeyinin eşi Şebnem Demir, hamile olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Mert Ramazan Demir bu haberle beraber amcalık sevinci yaşamıştı.Şebnem Demir sosyal medya hesabında paylaşım ile bebeklerinin kalbinin durduğunu açıkladı.Şebnem Demir yaşadığı acı olayı, "Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah'ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız…" ifadeleriyle paylaştı.