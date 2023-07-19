  • USD: 26,82 - 26,87
  • EURO: 30,18 - 30,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Amcalık sevinci yarım kaldı!

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in ağabeyi Zafer Demir baba olacaktı ancak Demir Ailesi'nin sevinçleri yarım kaldı.

Ekleme: 19.07.2023 - 09:18 Güncelleme: 19.07.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Yalı Çapkını'nda 'Ferit'i rolündeki oyuncu Mert Ramazan Demir, hem Afra Saraçoğlu ile olan aşkı hem de oyunculuk performansı ile gündemden düşmüyor.

Amca olacaktı

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in ağabeyinin eşi Şebnem Demir, hamile olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Mert Ramazan Demir bu haberle beraber amcalık sevinci yaşamıştı.

Şebnem Demir sosyal medya hesabında paylaşım ile bebeklerinin kalbinin durduğunu açıkladı.

"Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik"

Şebnem Demir yaşadığı acı olayı, "Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah'ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız…" ifadeleriyle paylaştı.

Amcalık sevinci yarım kaldı!
İsrail basını, dikkat çeken başlıkla Türkiye'nin atağını yazdı
Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var
Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti
Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
CHP'de gizli darbe toplantısı! İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa oldu
Savcı mütalaasını açıkladı: Merdan Yanardağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten sekiz yıl iki aya kadar hapis talebi
Birleşik Krallık ve Türkiye'den önemli adım: Resmen duyuruldu
Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi
Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı
Vatandaş Mansur Yavaş'a isyan Etti: “İşçiye Yok Yandaşa Çok”
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Uluslararası Heykel Sempozyumu'
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza açıklandı
Gök vatanın yeni kalkanı: ASELSAN geliştirdi düşmana nefes bile aldırmayacak
İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!
Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
MKE fabrikasında patlama: 4 yaralı
Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü
Mahmut Övür'den flaş iddia: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi?
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih, Türkiye için yatırım hedeflerini açıkladı: 3,3 trilyon dolar
Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…