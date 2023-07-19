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Ahmet Kural dünyaevine girdi!

Başarılı oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da düzenlenen düğün ile dünya evine girdi.

Ekleme: 19.07.2023 - 02:09 Güncelleme: 19.07.2023 - 02:12 / Editör: Ozge Selin
Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay, da vardı. Çağla Gizem Şahin Vakko marka gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi.

Ahmet Kural dünyaevine girdi!

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BARIŞMIŞLARDI

Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşayan Ahmet Kural, geçtiğimiz mart ayında sevgilisiyle ayrılığını sosyal medya hesabından duyurarak şaşkınlık yaratmıştı. Dört yıllık ilişkisini aniden bitiren Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, geçtiğimiz aylarda barışmıştı.

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