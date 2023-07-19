600 bin liralık kumaş aldı!

Alışveriş için Nişantaşı'na giden Bülent Ersoy, girdiği mağazada kumaş bırakmadı.

Gösterişli hayatıyla dikkat çeken Diva Bülent Ersoy, Nişantaşı’na gitti.



Bir kumaşçıya giren Ersoy, mağazada beş saate yakın kaldı. Gördüğü kumaşlara hayran kalan Bülent Ersoy bütün kumaşları satın aldı.



Ersoy, "Tuşesi, renklerin ahengi fevkaledenin fevkinin de fevkinde. Desenler her şey harika. Ben emprime (boyayla kumaş üzerinde desen ve zemin basma) hastasıyım, ipek severim. Tüm dünyayı gezdim ama bu kumaşların bu kadar başarılı olması muazzam." dedi.



"Kimseyle pişti olmaya gerek yok"



Beğendiği beş deseni sipariş eden ve tüm toplarıyla birlikte 250 metre saf ipek kumaşı satın alan sanatçı, "Kimseyle pişti olmaya gerek yok. Bu yüzden benim üzerimde görülen yalnızca bende olur. Ben kimseyle pişti olmam." açıklamasını yaptı.



Ünlü şarkıcının, yaklaşık 5 saatte yakın kaldığı mağazada 600 bin TL harcadığı öğrenildi.