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Ünlü oyuncu boşandı

Oyuncu Pelin Sönmez, Cem Candar'dan boşandı. Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi

Ekleme: 18.07.2023 - 09:39 Güncelleme: 18.07.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar, 2018'de evlenmişti.

Gözlerden uzak bir hayat süren çift, boşandı.

Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi.

BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Pelin Sönmez, Cem Candar ile evlendiğini, "Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet..." sözleriyle duyurmuştu.

Ünlü oyuncu boşandı
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