Ünlü oyuncu boşandı

Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar, 2018'de evlenmişti.Gözlerden uzak bir hayat süren çift, boşandı.Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi.Pelin Sönmez, Cem Candar ile evlendiğini, "Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet..." sözleriyle duyurmuştu.