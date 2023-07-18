Ünlü oyuncu boşandı
Oyuncu Pelin Sönmez, Cem Candar'dan boşandı. Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi
Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar, 2018'de evlenmişti.
Gözlerden uzak bir hayat süren çift, boşandı.
Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi.
BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU
Pelin Sönmez, Cem Candar ile evlendiğini, "Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet..." sözleriyle duyurmuştu.
Gözlerden uzak bir hayat süren çift, boşandı.
Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi.
BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU
Pelin Sönmez, Cem Candar ile evlendiğini, "Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet..." sözleriyle duyurmuştu.