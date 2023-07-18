Tanyeli saçlarını kazıttı

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti.Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.Sosyal medya sayfasından sık sık takipçilerini bilgilendiren Tanyeli, geçtiğimiz gün sağlık durumuyla alakalı son bilgileri takipçileriyle paylaşmış ve şu ifadeleri kurmuştu: “Biliyorsunuz iki gün önce çıkacaktım ama iyi beslenemediğim söylendi. Beni besliyorlar sağ olsunlar. Bugün son serumumu alıyorum. Son iki üç gün zordu benim için. Bugün toparlandım.Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Kusura bakmayın çok bakımlı çıkmak isterim karşınıza ama durumlar böyle.Yine de saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Çünkü uygulama kullanmazsam cildim biraz daha sarı olabilir. Saçlar o kadar önemli değil, önemli olan sağlık olsun. Mesajlarınızı okuyorum. Hiçbirine dönemedim. Gerçekten çok ama çok zordu. Kafamı kaldıramadım. Neyse şikayet yok, şükür var. Allah büyük."Tanyeli şimdi ise saçlarını kazıttığı anlatı Instagram sayfasından yayınladı. Tanyeli paylaşımına ise, "Bugün yeniden başlıyoruz." notunu düştü.