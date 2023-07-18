Nazan Öncel'den nostaljik paylaşım!

Şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel (67), 'efsane' diye bahsettiği Türk rock müziğine damga vuran Erkin Koray (82) ile nostaljik bir fotoğrafını yayınladı.

1996 yılında çıkardığı 'Sokak Kızı' albümünden parçaları Erkin Koray'a dinletip görüşlerini alan Nazan Öncel, usta sanatçı ile bir anısını paylaştı."ÇOK SEVERİZ ŞARKILARINI"Öncel, Twitter hesabında yer verdiği fotoğrafa şu notu düştü:Sene 1996, Sokak Kızı’nı çıkartacağım 'Erkekler De Yanar' ve 'A Bu Hayat’ta Erkin Koray’dan 20 yıl sonra pavyon bağlaması kullandığım için nezaketen dinletmek istedim. Davetimi kırmadı, var olsun kalktı geldi. Şarkıları dinlediğimiz o an. Çok severiz şarkılarını. O bir efsanedir.