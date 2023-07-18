İbrahim Tatlıses yeniden dede mi oluyor?

İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses hakkında konuştu. Dede olup olmayacağı sorulan İbrahim Tatlıses, "Ben onların özel hayatına karışmam. Neyi nasıl istiyorlarsa doğru bir şekilde yaparlar" cevabını verdi.

İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta bulunan ünlü bir mekanda sahne aldı. 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte okuyan İbrahim Tatlıses, konser öncesinde basının sorularını cevapladı.



Tatlıses, "İş benim için çok önemli. Ciğerim pas tutuyor çalışmazsam, ben pas sevmem. Benim çocuklarım da öyledir. Şu an yakın çevremde bulunan insanlar benim her şeyim. Onlar için ölürüm diyebilirim" dedi.



Muhabirlerin "İdo'dan torun haberi var mı?" sorusuna da cevap veren sanatçı, "Ben onların özel hayatına karışmam. Neyi nasıl istiyorlarsa doğru bir şekilde yaparlar. Biz daha çok iş üzerine konuşuyoruz. Benim eski şarkılarımı okuyor, biz babadan böyle gördük diyor." dedi.



