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Burcu Esmersoy üç düğün yapacak!

Sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredir aşk yaşadığı kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile yaz sonunda hayatını birleştirecek. 46 yaşındaki güzel; İtalya, İstanbul ve Bodrum'da düğün yapacaklarını ve beş gelinlik giyeceğini açıkladı.

Ekleme: 18.07.2023 - 01:35 Güncelleme: 18.07.2023 - 01:57 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde 'Eşim Benzerim Yok' isimli yarışmanın sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü isim, Bodrum'daki evinin kapılarını YouTube'da yayınlanan 'Bi Dolaplar Çeviriyoruz' programına açtı.

Burcu Esmersoy üç düğün yapacak!

'İTALYA'DA, TEKLİF ALDIĞIM YERDE EVLENECEĞİM'

İtalyan iş insanı Massimo Cusimano (2005-2008) ve Berk Suyabatmaz (2018-2019) ile evlenip boşanan Esmersoy, 'Gelinliğin çok merak ediliyor' sözleri üzerine düğünüyle ilgili detayları anlattı.

Özgür Masur imzalı gelinlik giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. Tasarımcımın after parti için bana güzel bir sürprizi olacak. Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da düğün olacak. İtalya'da evlilik teklifini aldığım yerde evleneceğiz.

Burcu Esmersoy üç düğün yapacak!

'İLK GÜNDEN BERİ NAZIM'LA EVLENECEĞİMİZİ BİLİYORDUM'

Ünlü sunucu, 'Nazım'la ilk birlikte olmaya başladığımız günden beri evleneceğimizi biliyordum. Bodrum'da nikâh öncesi erkek ve kadının bekarlığa vedası gibi bir şey olacak. Beş tane gelinlik giyerim. Gelinlik çok güzel bir şey. İnsan giyebildiği kadar giymeli bence' ifadelerini kullandı.

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