Burcu Esmersoy üç düğün yapacak!

Şimdilerde 'Eşim Benzerim Yok' isimli yarışmanın sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü isim, Bodrum'daki evinin kapılarını YouTube'da yayınlanan 'Bi Dolaplar Çeviriyoruz' programına açtı.'İTALYA'DA, TEKLİF ALDIĞIM YERDE EVLENECEĞİM'İtalyan iş insanı Massimo Cusimano (2005-2008) ve Berk Suyabatmaz (2018-2019) ile evlenip boşanan Esmersoy, 'Gelinliğin çok merak ediliyor' sözleri üzerine düğünüyle ilgili detayları anlattı.Özgür Masur imzalı gelinlik giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. Tasarımcımın after parti için bana güzel bir sürprizi olacak. Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da düğün olacak. İtalya'da evlilik teklifini aldığım yerde evleneceğiz.'İLK GÜNDEN BERİ NAZIM'LA EVLENECEĞİMİZİ BİLİYORDUM'Ünlü sunucu, 'Nazım'la ilk birlikte olmaya başladığımız günden beri evleneceğimizi biliyordum. Bodrum'da nikâh öncesi erkek ve kadının bekarlığa vedası gibi bir şey olacak. Beş tane gelinlik giyerim. Gelinlik çok güzel bir şey. İnsan giyebildiği kadar giymeli bence' ifadelerini kullandı.