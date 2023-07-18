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Boğaz'da müzik dolu gece...

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava, dün akşam 90’lı yıllara damga vurmuş İzel, Çelik, Ercan’ı ağırladı. Kuruçeşme seyircisiyle bu sezon ikinci kez buluşan fenomen grup geleneği bozmadı. Boğaz'ın muhteşem atmosferinde kalabalık orkestrası ve hitleriyle mekanı bir kez daha hınca hınç doldurdu.

Ekleme: 18.07.2023 - 02:22 Güncelleme: 18.07.2023 - 02:26 / Editör: Ozge Selin
Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan soruları yanıtladı. Yoğun ilgiden dolayı mutluluklarını dile getiren fenomen grup, “Konserimize gelen, bizi alkışlayan, şarkılarımıza eşlik eden herkese gönülden teşekkür ederiz. Bu üçlüyü bir araya getirmek cesaret işiydi ama gördük ki bekleyenimiz çok fazlaymış. Grup müziği yapmak zor iştir” dedi.

Boğaz'da müzik dolu gece...

"ARKADAŞIMIZ, DOSTUMUZ, ÜSTADIMIZDI"

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur’u da anan üçlü, “Grup müziğinde bizim idolümüz olan MFÖ’de Özkan abiye allahtan rahmet diliyoruz. O bizim arkadaşımız, dostumuz, üstadımızdı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Boğaz'da müzik dolu gece...

"ŞAHANE BİR GECE BİZİ BEKLİYOR"

1090'lı yıllarda Türk pop müziğine damga vuran ve albüm satışlarıyla rekor kıran efsane grup, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nden rüzgar gibi geçti. Sevenlerinin hınca hınç doldurduğu ve büyük coşkunun yaşandığı gecede İzel-Çelik-Ercan, sahne performansı ve repertuvarıyla yine müzikseverlerden tam not aldı.

Hayranlarına, 'Özledim' şarkısıyla 'merhaba' diyen sanatçılar, ilk dakikalarda coşkuyu doruklara çıkardı. Dinleyicilerle bir kez daha aynı atmosferi paylaşmanın mutluluğunu yaşayan İzel-Çelik-Ercan, “90’larda yaşayan ve bu ruhu tadan herkesle şarkılar söylemek istiyoruz. Kah gülecek kah ağlayacak ve eski aşklarımızı hatırlayacağız. Şahane bir gece bizi bekliyor” sözlerinin ardından alkış yağmuruna tutuldu.

90'LARA YOLCULUK

Fenomen grup, albüm şarkılarının yanı sıra kendi parçalarını da seslendirerek, misafirlerini 90'lı yıllarda yolculuğa çıkardı. Seyircilerin her şarkıda eşlik ettiği konserde; ‘İşte Yeniden’, ‘Ah Yandım’, ‘Bitmesin Bu Rüya’ parçalarıyla geçmişe selam gönderen İzel-Çelik-Ercan, ‘Ebabil’, ‘Dönmelisin’, ‘Ara Ara’ şarkılarıyla da müzikseverleri yerine oturtmadı.

Boğaz'da müzik dolu gece...

KURUÇEŞME'DE DUYGUSAL KONSER

Yaklaşık iki ay önce annesini kaybeden İzel, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. “Yarın annem vefat edeli tam 52 gün olacak. Lütfen siz de dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bugün çok zor” sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

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