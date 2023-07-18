Alpaslan Özmol isyan etti!

Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki Çaycı Hüseyin rolüyle geniş kitlelere adını duyuran Alpaslan Özmol, sosyal medyada sık sık sahte ölüm haberiyle gündeme geliyor.Geçtiğimiz günlerde yine öldüğü yönündeki haberlerle konuşulan oyuncu, yasal yollara başvurma kararı aldı."YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"Son olarak 'Kuruluş: Osman' dizisinde yer alan ünlü isim, Instagram hesabından avukatıyla bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır."SÜREKLİ ÖLDÜRÜYORLAR, PANİK ATAK OLDUM"Öte yandan geçtiğimiz yıllarda da öldüğü haberleriyle birçok kez gündeme gelen Özmol, UçanKuş TV’ye konuşarak; "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak" demişti."Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor" diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etmişti:Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum.