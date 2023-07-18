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Alpaslan Özmol, avukat tuttu

Avukatıyla poz veren ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında asılsız haber yapanlar için avukat tuttuğunu açıkladı.

Ekleme: 18.07.2023 - 09:09 Güncelleme: 18.07.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada sürekli 'öldü' haberleri çıkan Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin’i oyuncu Alpaslan Özmol, bıktı usandı.

Daha önce Instagram hesabından Özmol, çıkan haberlere isyan etmişti.

"Sürekli öldürüyorlar"

Ünlü oyuncu "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum." diyerek dert yanmıştı...

Özmol, bu kez somut bir adım atarak avukat tuttuğunu açıkladı.

"Sevgili avukatım"

Avukatıyla verdiği pozu sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu, "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır." ifadelerini kullandı. Oyuncuya, sevenlerinden destek mesajları yağdı.

Alpaslan Özmol, avukat tuttu
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