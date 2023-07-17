Tanyeli'den 'filtre' itirafı!

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli, ilk evliliğini 14 yaşında yapmış ve Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya gelmişti. 2014 yılında Bursalı iş insanı İlker Sünneli ile nikâh masasına oturan ünlü isim, mide ameliyatı ile 99 kilodan 60 kiloya düşmesiyle adından söz ettirmişti.KANSERE YAKALANDISon haliyle beğeni toplayan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ise kötü bir haberle gündeme gelmişti. 52 yaşındaki ünlü ismin pankreas kanserine yakalandığı öğrenilmişti.SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADIVücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan oryantal Tanyeli'nin sağlığına kavuşması için hastanede tedavisine başlanmıştı. Tanyeli, sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.Takipçilerini bilgilendiren Tanyeli, serum desteği aldığını açıkladı. Ayrıca sosyal medya hesabından yayınladığı gönderilerde yüzüne filtre uyguladığını dile getiren Tanyeli, "Uygulama kullanmazsam cildim biraz daha sarı olabilir" dedi."SİZE GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMA KULLANIYORUM"Geçtiğimiz haftalarda sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, "Biliyorsunuz iki gün önce çıkacaktım ama iyi beslenemediğim söylendi. Beni besliyorlar, sağ olsunlar. Bugün son serumumu alıyorum. Son iki, üç gün zordu benim için. Bugün toparlandım. Saçlarımı 'Rapunzel' gibi uzattım. Kusura bakmayın. Çok bakımlı çıkmak isterim karşınıza ama durumlar böyle... Yine de saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Çünkü uygulama kullanmazsam cildim biraz daha sarı olabilir. Saçlar o kadar önemli değil, önemli olan sağlık olsun. Mesajlarınızı okuyorum. Hiçbirine dönemedim. Gerçekten çok ama çok zordu. Kafamı kaldıramadım. Neyse şikayet yok, şükür var. Allah büyük" şeklinde konuştu.