Kuruçeşme Açıkhava'da unutulmaz gece!

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, dün anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptı. ‘Kahramanlık Türküleri’ konseptiyle düzenlenen bu özel konserde, Türk Halk Müziği'nin birbirinden değerli sesleri Yavuz Bingöl ve Şükriye Tutkun bir araya geldi.

Şükrüye Tutkun ve Yavuz Bingöl, Kuruçeşme Açıkhava'da hayranlarına hem unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi hem de duygu dolu anlar yaşattı. İlginin yoğun olduğu konserde ilk olarak Şükriye Tutkun sahneye çıktı.BOĞAZ'DA ANADOLU EZGİLERİ‘Gücüm Yetene Kadar’ şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan ünlü sanatçı, naif sesiyle hayranlarını kendine hayran bıraktı. Türkü ziyafetine ‘Yetiş Pirim’, ‘Arda Boyları’, ‘Dertli Yoldaş’ eserleriyle devam eden Tutkun, Kuruçeşme’de yankılanan Anadolu ezgileriyle sevenlerini mest etti.KURUÇEŞME'DE TÜRKÜ DOLU BİR GECEKonserin ikinci bölümünde türkülerin vazgeçilmez sesi Yavuz Bingöl’ün sahne almasıyla türkü dolu gece kaldığı yerden devam etti. ‘Neredesin Sen’, ‘Kara Toprak’, ‘Sarı Gelin’ gibi güçlü repertuvarı ile geçmişten günümüze gelen birbirinden güzel eserleri seslendiren usta sanatçı, bağlamasından yükselen ezgilerle müzikseverlerin gönlüne dokundu.15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDILARKuruçeşme Açıkhava konserinde 15 Temmuz şehitlerini de anan sanatçılar, sergiledikleri performanslarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.UNUTULMAZ DÜET!Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde merakla beklenen buluşma da gerçekleşti. Yavuz Bingöl ve Şükriye Tutkun’un düetleriyle türkü keyfi ikiye katlandı. Aynı sahneyi paylaşan ikili; ‘Mihriban’, ‘Deniz Üstü Köpürür’, ‘Nisan Yağmuru’ şarkılarını seslendirerek, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde bambaşka bir atmosfer yaşattı.