Hadise'den evliliğe yeşil ışık!

Şarkıcılık kariyeri ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, önceki akşam Girne'de bir otelde müzikseverlerle buluştu.Ünlü popçu, sahne performansı, repertuvarı, enerjisi ve dans şovlarıyla dikkat çekti.Hadise, sahnede derin bacak yırtmaçlı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.Konserine ‘Feryat’ adlı parçasıyla başlayan sanatçı, iki saat performans sergilediği sahnesinde 26 şarkı seslendirdi.Şarkı aralarında seyircileriyle sohbet eden Hadise, kendini 'aşk kadını' olarak ilan etti.Hadise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Ben sahneme ve seyircime aşığım! Bu anlatılamaz, ben aşk kadınıyım, severim aşkı. Zaten hayatımda aldığım kararlarla ilgili bunu görmüşsünüzdür, hep sizi seçtim ve seçeceğim.Sosyal medyada aşk pozları paylaştığı Mehmet Dinçlerler ile evliliği beş ayda biten Hadise, kendisini izlemeye gelen 50 yıllık evli bir çifte, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusunu yöneltip, ‘Saygı’ cevabını aldı.Çiftin yanıtı üzerine ünlü isim, "Evliliğe tekrardan inancımı kazandırdınız. Beni kıskandırmak için mi geldiniz?" sözleriyle adından söz ettirdi.